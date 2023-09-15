Лямаев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямаев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Лямаева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Лямаева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямаев Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Лямаева Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямаева Вера Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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