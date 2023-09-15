Лямаев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Лямаева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Лямаева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямаев Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Лямаева Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямаева Вера Дмитриевна
Смерть
Неизвестно