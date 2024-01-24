Милованова (Рыбакова) Мария Егоровна/Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованова (Рыбакова) Мария Егоровна/Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1929

Дочь: Рыбакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Иван Тарасович

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