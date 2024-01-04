Ажар Адам Назарович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ажар Назар Леонович
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1824
Жена: Ажар Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Вера Адамовна
Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна
Восприемник
09.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Восприемник
09.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Рождение ребёнка
24.01.1838
Дочь: Ксения Адамовна
Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1839
Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
15.08.1848
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно