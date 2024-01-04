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Ажар Адам Назарович

Место рождения

Крупица, Минский район, Минская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ажар Назар Леонович

Мать: ?

Крупица, Минский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1824

Жена: Ажар Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Вера Адамовна

Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ажар Василий Адамович

Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Восприемник
09.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Восприемник
09.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Рождение ребёнка
24.01.1838

Дочь: Ксения Адамовна

Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.08.1839

Сын: Ажар Емельяна Адамович

Мать ребёнка: Ажар Ефросинья Ивановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
15.08.1848

Жена: Мартынович Пелагея Григорьевна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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