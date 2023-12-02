Данила Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Зиновия Данилова
Мать ребёнка: не указана
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, Ревизские сказки государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
Неизвестно