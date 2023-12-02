Данила Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Зиновия Данилова

Мать ребёнка: не указана

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, Ревизские сказки государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
Неизвестно
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