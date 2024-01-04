Колупаев Михаил Акимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Колупаев Аким Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Колупаева Елена Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колупаева Елена Макарова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1800