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Колупаев Михаил Акимов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Колупаев Аким Семенов

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Колупаев Тит Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Елена Макарова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Елена Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1800
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