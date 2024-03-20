Петрук (Барабанов) Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрук Александр Викторович
Мать ребёнка: Петрук (Александрова) Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
15.02.1971
Мать ребёнка: Петрук (Александрова) Лариса Викторовна
Смерть
Неизвестно