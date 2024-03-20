Петрук (Барабанов) Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрук (Барабанов) Виктор

Петрук (Барабанов) Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Александр Викторович

Мать ребёнка: Петрук (Александрова) Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
15.02.1971

Сын: Петрук Сергей Викторович

Мать ребёнка: Петрук (Александрова) Лариса Викторовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.