Смирнов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1996
Дочь: Смирнова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Василина Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Василина Юрьевна