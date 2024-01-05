Смирнов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1996

Дочь: Смирнова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Василина Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Василина Юрьевна

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