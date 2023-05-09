Клабукова Светлана Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клабукова Светлана Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1961

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961

Отец: Степанов Федор Фомич

Мать: Степанова Вера

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