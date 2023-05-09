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Клабукова Светлана Федоровна
Клабукова Светлана Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1961
Пол
Женский
Отец
Степанов Федор Фомич
1937 г.р.
Мать
Степанова (Софронова) Вера
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1961
Отец:
Степанов Федор Фомич
Мать:
Степанова Вера
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