Крайнов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

После 19.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1909

Сын: Крайнов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.05.1910
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