Лужин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1923
Дата смерти17.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужина Татьяна Васильевна
Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1986