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Лужин Михаил Васильевич

Место рождения

Выголово, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.09.1923

Дата смерти

17.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Выголово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужина Татьяна Васильевна

Бабенки, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужина Татьяна Васильевна

Смерть
17.01.1986
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