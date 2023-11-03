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Красноусов Георгий
Красноусов Георгий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Красноусов Михаил Романович
1871 г.р.
Мать
Красноусова (Кошкарова) Екатерина Ивановна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Красноусов Михаил Романович
Мать:
Красноусова Екатерина Ивановна
Смерть
1968
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