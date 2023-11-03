Красноусов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Красноусов Михаил Романович

Мать: Красноусова Екатерина Ивановна

Смерть
1968
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