Гаврилин Николай Калимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Татар Крымский Калим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
БЫЛ КОМУНИСТОМ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
ПОГИБ НА ФРОНТЕ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилин КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилина Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ