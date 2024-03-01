Гаврилин Николай Калимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилин Николай Калимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Татар Крымский Калим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилин ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

БЫЛ КОМУНИСТОМ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилин ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

ПОГИБ НА ФРОНТЕ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилин КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилина Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙ ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ

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