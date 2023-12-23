Черных (Дрожжина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Дрожжина) Елена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Дрожжин Андрей Иванович

Мать: Дрожжина Анна Карповна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Кручинин Черных Павел Михайлович

Отец ребёнка: Черных Михаил

Рождение ребёнка
1962

Сын: Черных Василий Михайлович

Отец ребёнка: Черных Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Михаил

Смерть
2006
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