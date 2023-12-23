Черных (Дрожжина) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Дрожжин Андрей Иванович
Мать: Дрожжина Анна Карповна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Кручинин Черных Павел Михайлович
Отец ребёнка: Черных Михаил
Рождение ребёнка
1962
Сын: Черных Василий Михайлович
Отец ребёнка: Черных Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Михаил
Смерть
2006