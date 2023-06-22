Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Коротких Варвара Романовна

Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.02.1911

Дочь: Коршунова Анна Романовна

Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Коротких Николай Романович

Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Коротких Александра Романовна

Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1928

Дочь: Коротких Лидия Романовна

Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич

Воронье, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Роман Андреевич

Смерть
Неизвестно
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