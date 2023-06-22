Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Коротких Варвара Романовна
Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1911
Дочь: Коршунова Анна Романовна
Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коротких Николай Романович
Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Коротких Александра Романовна
Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1928
Дочь: Коротких Лидия Романовна
Отец ребёнка: Коротких Роман Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно