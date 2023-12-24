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Нина Анатольевна
Нина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1946
Пол
Женский
Отец
Матвеев Анатолий Петрович
1919 г.р.
Мать
Матвеева Любовь Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946
Отец:
Матвеев Анатолий Петрович
Мать:
Матвеева Любовь Игнатьевна
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