Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1946

Отец: Матвеев Анатолий Петрович

Мать: Матвеева Любовь Игнатьевна

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