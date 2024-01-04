Селезнева Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Анна Кузьминична

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902

Отец: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать: Селезнев Ксения Филипповна

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