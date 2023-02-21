(Пугачева) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пугачева) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пугачев Михаил Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабаров Николай

Смерть
Неизвестно
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