Фёкла Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Устинья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Меркурий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Матвей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Вонифатий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Алексей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Семён Петрович
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Арина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Моисеев
Смерть
Неизвестно