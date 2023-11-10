Фёкла Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1805 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Устинья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Меркурий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Матвей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Вонифатий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Семён Петрович

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Арина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Моисеев

Смерть
Неизвестно
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