Милова Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Герман Юлиевич

Рождение ребёнка
04.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Герман Юлиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Герман Юлиевич

Смерть
Неизвестно
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