Мартенс (Эннс) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартенс (Эннс) Анна

Мартенс (Эннс) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1918

Дата смерти

09.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.08.1950

Муж: Мартенс ?

Стойба Селемджинский район Амурская область
Рождение ребёнка
19.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2000
Причина смерти: Krankheiten
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close