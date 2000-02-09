Мартенс (Эннс) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1918
Дата смерти09.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.08.1950
Муж: Мартенс ?
Стойба Селемджинский район Амурская область
Рождение ребёнка
19.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2000
Причина смерти: Krankheiten