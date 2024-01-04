Маркина (Армейкина) Марья Агапова
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Маркин Ефим Максимов
Отец ребёнка: Маркин Максим Филиппов
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.
Дочь: Маркина Параскева Максимова
Отец ребёнка: Маркин Максим Филиппов
восприемники Леонтий Агапов Армейкин Екатерина Сидорова Маркина-жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно