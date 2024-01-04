Маркина (Армейкина) Марья Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Армейкина) Марья Агапова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Маркин Ефим Максимов

Отец ребёнка: Маркин Максим Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.07.1851 ст.

Дочь: Маркина Параскева Максимова

Отец ребёнка: Маркин Максим Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
восприемники Леонтий Агапов Армейкин Екатерина Сидорова Маркина-жена
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Максим Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
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