Неустроева Прасковья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1777
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Неустроев Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1786
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Неустроев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно