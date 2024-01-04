Неустроева Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неустроева Прасковья Матвеевна

Место рождения

Никитинское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитинское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
31.05.1777

Муж: Неустроев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Неустроев Петр Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.1786

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Неустроев Петр Иванович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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