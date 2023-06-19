Ермаков Федор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Никита Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: Фарафонова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Тульской губернии, Веневского уезда, Серебряно-прудской волости, деревни Семенково
Рождение ребёнка
27.08.1905
Сын: Ермаков Иван (Iоанн) Федоровичч
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно