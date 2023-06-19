Ермаков Федор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Федор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Никита Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: Фарафонова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Тульской губернии, Веневского уезда, Серебряно-прудской волости, деревни Семенково
Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Ермаков Иван (Iоанн) Федоровичч

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Петр Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Евдокия (Авдотья) Михайловна

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