Кузеванова Настасья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузеванова Настасья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Василей Или Евсей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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