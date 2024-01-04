Иван Диомидов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
09.01.1820
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно