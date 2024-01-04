Иван Диомидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Диомидов

Место рождения

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1820

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федорова

Место жительства
Неизвестно
Петрищево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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