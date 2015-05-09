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Кармашева Алиса Никитична
Кармашева Алиса Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2015
Пол
Женский
Отец
Кармашев Никита Александрович
1989 г.р.
Мать
Кармашева (Балабуха) Ксения Андреевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2015
Отец:
Кармашев Никита Александрович
Мать:
Кармашева Ксения Андреевна
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