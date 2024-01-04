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Семенова Васса, Василиса Ивановна

Место рождения

Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.08.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1828 ст.

Отец: Федотов Иван Семенович

Мать: Якимова Прасковья

Бетьки, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Муж: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.06.1850 ст.

Сын: Татьянчиков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1855 ст.

Сын: Татьянчиков Илья Иванович

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1857 ст.

Сын: Татьянчиков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1859 ст.

Дочь: Татьянчикова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1861 ст.

Сын: Татьянчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1863 ст.

Сын: Татьянчиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.

Дочь: Татьянчикова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович

Дон-Урай, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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