Семенова Васса, Василиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.08.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1828 ст.
Отец: Федотов Иван Семенович
Мать: Якимова Прасковья
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1850 ст.
Сын: Татьянчиков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1855 ст.
Сын: Татьянчиков Илья Иванович
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1857 ст.
Сын: Татьянчиков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1859 ст.
Дочь: Татьянчикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1861 ст.
Сын: Татьянчиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1863 ст.
Сын: Татьянчиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.
Дочь: Татьянчикова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Татьянчиков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно