Скудельников Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Субботина Настасья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1809 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1816 ст.