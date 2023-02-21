Скудельников Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скудельников Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Субботина Настасья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1809 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
До 1816 ст.
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