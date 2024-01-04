Хрусталева Ульяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталева Ульяна Афанасьевна

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1763

Муж: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Хрусталев Иван Иовлевич

Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Хрусталев Василий Иовлевич

Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Хрусталева Феодосия Иовлевна

Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хрусталев Федор Иовлевич

Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Яблонская Марфа Иовлевна

Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
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