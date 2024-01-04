Хрусталева Ульяна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1763
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хрусталев Василий Иовлевич
Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Хрусталева Феодосия Иовлевна
Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Яблонская Марфа Иовлевна
Отец ребёнка: Хрусталев Иов Федорович
Смерть
После 1825