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Неизвестно Соломон Афанасьевич
Неизвестно Соломон Афанасьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Мужской
Отец
Кассай Афанасий Стиреонов
1813 г.р.
Мать
(Кассай) Март (ф) а Афанасьева
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Кассай Афанасий Стиреонов
Мать:
Март (ф) а Афанасьева
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