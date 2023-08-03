Неизвестно Соломон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Соломон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кассай Афанасий Стиреонов

Мать: Март (ф) а Афанасьева

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