Холопова Вера брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1897
Отец ребёнка: Холопов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Холопов Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно