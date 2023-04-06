Холопова Вера брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова Вера брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1897

Сын: Холопов Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Холопов Алексей Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Холопов Алексей Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холопов Алексей Иванов

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Смерть
Неизвестно
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