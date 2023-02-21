Матвеева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1861

Сын: Матвеев Александр Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич

Perm Krai Russia
Рождение ребёнка
13.09.1878

Сын: Матвеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Югова Юлия Петровна

Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Анна Петровна

Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
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