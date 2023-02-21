Матвеева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1861
Сын: Матвеев Александр Петрович
Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич
Perm Krai Russia
Рождение ребёнка
13.09.1878
Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Югова Юлия Петровна
Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Анна Петровна
Отец ребёнка: Матвеев Петр Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно