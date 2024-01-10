Мазитова (Зайнетдинова) Сарбиямал Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова (Зайнетдинова) Сарбиямал Гайнетдиновна

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
23.01.1918

Муж: Мазитов Абдрахман Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1919

Дочь: Зульхиза Абдрахмановна

Отец ребёнка: Мазитов Абдрахман Минибаевич

Ишлы, Башкортостан, Россия
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