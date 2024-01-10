Мазитова (Зайнетдинова) Сарбиямал Гайнетдиновна
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
23.01.1918
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.04.1919
Дочь: Зульхиза Абдрахмановна
Отец ребёнка: Мазитов Абдрахман Минибаевич
Ишлы, Башкортостан, Россия