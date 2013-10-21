Рыбин Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1946
Дата смерти21.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1974
Мать ребёнка: Рыбина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
31.03.1978
Дочь: Олеся Леонидовна
Мать ребёнка: Рыбина Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.2013