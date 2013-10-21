Рыбин Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Леонид Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1946

Дата смерти

21.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Рыбин Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Рыбина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.1978

Дочь: Олеся Леонидовна

Мать ребёнка: Рыбина Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Людмила Николаевна

Смерть
21.10.2013
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