Коробков Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробков Андрей Николаевич

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Место рождения

Простей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Простей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Юлиания Андреевна

Мать ребёнка: Коробкова Агафья Зиновеевна

Простей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Коробкова Агафья Зиновеевна

Простей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкова Агафья Зиновеевна

Смерть
Неизвестно
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