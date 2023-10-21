Коробков Андрей Николаевич
Место рожденияПростей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Простей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Юлиания Андреевна
Мать ребёнка: Коробкова Агафья Зиновеевна
Простей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробков Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Коробкова Агафья Зиновеевна
Простей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно