Садыков Зиннатулла Насибулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыков Зиннатулла Насибулла улы

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Место рождения

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1931

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: Насибулла

Мать: Садыкова Сарвария Садык кызы

Татарский Сарсаз, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рабига

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабига

Смерть
25.12.1998
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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