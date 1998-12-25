Садыков Зиннатулла Насибулла улы
Место рождения
Дата рождения09.09.1931
Дата смерти25.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
Отец: Насибулла
Рождение ребёнка
03.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рабига
Рождение ребёнка
26.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабига
Смерть
25.12.1998
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)