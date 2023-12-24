Сударева Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударева Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2009

Сын: Сударев Матвей Александрович

Отец ребёнка: Сударев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Сударева Василиса Александровна

Отец ребёнка: Сударев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сударев Александр Васильевич

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