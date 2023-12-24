Сударева Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2009
Сын: Сударев Матвей Александрович
Отец ребёнка: Сударев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Сударева Василиса Александровна
Отец ребёнка: Сударев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно