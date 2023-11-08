Горяйнов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горяйнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1917
Мать ребёнка: Горяйнова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов ефрем
Мать ребёнка: Горяйнова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов Никифор
Мать ребёнка: Горяйнова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Горяйнова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов Дмитрий
Мать ребёнка: Горяйнова Феня
Смерть
1963
Ростовская область