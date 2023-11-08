Горяйнов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоряйнов Егор Иванович

Горяйнов Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горяйнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1917

Сын: Горяйнов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Горяйнова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов ефрем

Мать ребёнка: Горяйнова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Никифор

Мать ребёнка: Горяйнова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Горяйнова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Дмитрий

Мать ребёнка: Горяйнова Феня

Смерть
1963
Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close