Капустина Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1973

Дочь: Жукова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Корнеевич

Терешково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Василий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Капустин Василий Корнеевич

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