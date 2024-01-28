Капустина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1973
Дочь: Жукова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Корнеевич
Терешково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Капустин Василий Корнеевич