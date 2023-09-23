Самарин Яков Борисович
Место рожденияд. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Макарова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова
д. Яковлево Подольский уезд Московской губ.
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
23.02.1873
Сын: Самарин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарина Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова
д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.