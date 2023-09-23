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Самарин Яков Борисович

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Место рождения

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Самарин Борис Логинович

Мать: Николаева Анисья Николаевна

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Макарова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова

д. Яковлево Подольский уезд Московской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Самарин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
23.02.1873

Сын: Самарин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Самарина Марфа Павлова

д. Яковлево Подольский уезд Московская губ.
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