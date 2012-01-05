Бурдина Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдина Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1921

Дата смерти

05.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурдин Андрей Андреевич

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Андрей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
05.01.2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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