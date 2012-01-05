Бурдина Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1921
Дата смерти05.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурдин Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.2012
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область