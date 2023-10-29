Ширина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1966
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности