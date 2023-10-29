Ширина Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширина Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1966

Пол

Женский

Отец

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Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ширина Валентина Евсеевна

Рождение ребёнка
25.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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