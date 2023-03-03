Аляпскова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Аляпсков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Рождение ребёнка
19.02.1888
Сын: Аляпсков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1890
Сын: Аляпсков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно