Аляпскова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпскова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Аляпсков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Аляпсков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1885
Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Аляпсков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1890

Сын: Аляпсков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Аляпсков Василий Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляпсков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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