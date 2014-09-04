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Черняк Лада Сергеевна
Черняк Лада Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.2014
Пол
Женский
Отец
Черняк Сергей Вадимович
1982 г.р.
Мать
Черняк (Цихомская) Татьяна Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2014
Отец:
Черняк Сергей Вадимович
Мать:
Черняк Татьяна Владимировна
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