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(Дробниченко) Варвара Порфирьевна
(Дробниченко) Варвара Порфирьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1927
Пол
Женский
Отец
Дробниченко Порфирий Яковлевич
Около 1896 г.р.
Мать
(Дробниченко) Ульяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец:
Дробниченко Порфирий Яковлевич
Мать:
Ульяна
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