(Дробниченко) Варвара Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дробниченко) Варвара Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Дробниченко Порфирий Яковлевич

Мать: Ульяна

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