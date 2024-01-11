Османов Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Османов Абдулла

Место рождения

д.Медяна

Дата рождения

1886

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фейзуканов Осман E1B1B1

Мать: Бибифатиха

д.Медяна
Рождение ребёнка
1924

Сын: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Мать ребёнка: Османова Бибисаря

д.Медяна
Рождение ребёнка
22.04.1928

Дочь: Сабитова Аминя

Мать ребёнка: Османова Бибисаря

с.Медяна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Османов Мохсиннят

Мать ребёнка: Османова Бибисаря

Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское кладбище
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