Лобанова Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1918
Сын: Лобанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Александрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место проживания: г. Вологда ул. Сибирская дом 13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно