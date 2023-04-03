Лобанова Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Елена Константиновна

Лобанова Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1918

Сын: Лобанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место проживания: г. Вологда ул. Сибирская дом 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close