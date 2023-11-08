Сергеев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.2011
Дочь: Сергеева Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Сергеева Яковчук Юлия Петровна
Рождение ребёнка
12.07.2015
Сын: Сергеев Елисей Алексеевич
Мать ребёнка: Сергеева Яковчук Юлия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно