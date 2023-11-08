Сергеев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.2011

Дочь: Сергеева Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Сергеева Яковчук Юлия Петровна

Рождение ребёнка
12.07.2015

Сын: Сергеев Елисей Алексеевич

Мать ребёнка: Сергеева Яковчук Юлия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Яковчук Юлия Петровна

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