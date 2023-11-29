Костин Илья Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Капиталина Ильинична
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Моня Ильинична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Масяша Ильинична
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Полина Ильинична
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Котя Ильич
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Пух Ильич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности