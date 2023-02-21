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Новиков Митрофан Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: Новикова Мавра Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Новиков Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Новиков Тимофей Митрофанов

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Аксинья Митрофанова

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Медведева Домна Митрофанова

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Новиков Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Митрофанова

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова

Смерть
Неизвестно
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