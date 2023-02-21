Новиков Митрофан Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: Новикова Мавра Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Новиков Василий Митрофанов
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Новиков Тимофей Митрофанов
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Аксинья Митрофанова
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Медведева Домна Митрофанова
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Митрофанова
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анастасия Митрофанова
Мать ребёнка: Новикова Авдотья Агафонова
Смерть
Неизвестно